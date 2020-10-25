أكثر من 100 ألف يتظاهرون ضد لوكاشينكو في بيلاروس رغم انتشار ضخم للشرطة والجيش

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

احتج أكثر من 100 ألف شخص على رئيس بيلاروس المستبد ألكسندر لوكاشينكو اليوم الأحد، الحادي عشر على التوالي في البلاد، على الرغم من الانتشار الضخم للشرطة والجيش.

وتدفق الناس من اتجاهات مختلفة على طول شارع فيكتورز إلى نصب مدينة هيرو في ساحة مركزية، تخلد ذكرى الحرب العالمية الثانية.

وردد المتظاهرون هتافات "تحيا بيلاروس". وذكرت قناة "سترانا دلجا شيسني" المعارضة وهي تعني "دولة تعيش فيها" أن الكثير رفعوا علم البلاد المخطط باللونين الأحمر والأبيض الذي أصبح رمزا للمقاومة.

وقال مركز فياسنا لحقوق الإنسان إنه تم اعتقال حوالي 60 شخصا في مدن مختلفة بالبلاد شهدت أيضا احتجاجات.

في مدينة ليدا، أكدت السلطات استخدام الغاز المسيل للدموع.

ولم تعرض وسائل إعلام حكومية مشاهد الحشود وهي تتظاهر ضد لوكاشينكو.

وفرض مئات من رجال الشرطة والجيش طوقا أمنيا حول وسط العاصمة مينسك.

وتمركز رجال مسلحون يرتدون أقنعة على طريقين رئيسيين، هما شارع فيكتورز وشارع الاستقلال، وغيرهما لمنع مظاهرة اليوم الأحد. ولم يتدخلوا في البداية.

وأغلقت السلطات جميع محطات المترو بوسط المدينة لمنع تدفق المواطنين. كما قامت بتعطيل شبكة الإنترنت الخلوية عالية السرعة لمنع المواطنين من الترتيب للتجمع والاحتجاج.

ومن منفاها في ليتوانيا المجاورة، في بث مباشر، قالت سفيتلانا تيخانوفسكايا، وهي شخصية معارضة بارزة، وناشطة في مجال الحقوق المدنية ، إن "اليوم هو يوم خاص".

ويصادف اليوم الأحد الموعد النهائي الذي حددته المعارضة لتنحي لوكاشينكو.