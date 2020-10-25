 اقتصادي ألماني بارز يدعو لاتخاذ إجراءات أشد في مواجهة كورونا - بوابة الشروق
الأحد 25 أكتوبر 2020 12:06 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تساهم تعديلات قانون العقوبات الجديدة لتجريم التنمر في وقف وقائع الإساءة والإهانة في الشارع المصري؟

النتـائـج تصويت

اقتصادي ألماني بارز يدعو لاتخاذ إجراءات أشد في مواجهة كورونا

د ب أ
نشر في: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 11:35 ص | آخر تحديث: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 11:35 ص

دعا رئيس اتحاد تجارة الجملة والتجارة الخارجية والخدمات بألمانيا لتشديد الإجراءات المخصصة لمكافحة وباء كورونا المستجد.

وقال أنطون بورنر لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "يتعين علينا السيطرة على الوباء تحت أي ظرف كي يتسنى لنا تجنب حدوث إغلاق جديد".

وأكد بورنر، أن تحقيق ذلك يستلزم "إيقاف أقوى للحياة العامة"، موضحا: "كلما طال الانتظار، زاد الضرر بالنسبة لصحة المواطنين وكذلك بالنسبة للاقتصاد".

وتابع الاقتصادي الألماني البارز: "من الأفضل التصرف الآن بحسم، حتى وإن كان ذلك مؤلما كي لا يداهمنا الوقت".

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك