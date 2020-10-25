اقتصادي ألماني بارز يدعو لاتخاذ إجراءات أشد في مواجهة كورونا

دعا رئيس اتحاد تجارة الجملة والتجارة الخارجية والخدمات بألمانيا لتشديد الإجراءات المخصصة لمكافحة وباء كورونا المستجد.
وقال أنطون بورنر لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "يتعين علينا السيطرة على الوباء تحت أي ظرف كي يتسنى لنا تجنب حدوث إغلاق جديد".
وأكد بورنر، أن تحقيق ذلك يستلزم "إيقاف أقوى للحياة العامة"، موضحا: "كلما طال الانتظار، زاد الضرر بالنسبة لصحة المواطنين وكذلك بالنسبة للاقتصاد".
وتابع الاقتصادي الألماني البارز: "من الأفضل التصرف الآن بحسم، حتى وإن كان ذلك مؤلما كي لا يداهمنا الوقت".