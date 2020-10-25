اقتصادي ألماني بارز يدعو لاتخاذ إجراءات أشد في مواجهة كورونا

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دعا رئيس اتحاد تجارة الجملة والتجارة الخارجية والخدمات بألمانيا لتشديد الإجراءات المخصصة لمكافحة وباء كورونا المستجد.

وقال أنطون بورنر لصحيفة "بيلد أم زونتاج" الألمانية الأسبوعية في عددها الصادر اليوم الأحد: "يتعين علينا السيطرة على الوباء تحت أي ظرف كي يتسنى لنا تجنب حدوث إغلاق جديد".

وأكد بورنر، أن تحقيق ذلك يستلزم "إيقاف أقوى للحياة العامة"، موضحا: "كلما طال الانتظار، زاد الضرر بالنسبة لصحة المواطنين وكذلك بالنسبة للاقتصاد".

وتابع الاقتصادي الألماني البارز: "من الأفضل التصرف الآن بحسم، حتى وإن كان ذلك مؤلما كي لا يداهمنا الوقت".