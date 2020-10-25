بوتين: حصلنا على معلومات من أمريكا منعت أعمال إرهابية

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن موسكو حصلت على معلومات من الولايات المتحدة ساعدت أكثر من مرة في منع وقوع أعمال إرهابية في روسيا.

وأضاف بوتين في تصريحات بثتها قناة "روسيا 1"، اليوم الأحد، "الكرملين راض عمومًا عن مستوى التعاون مع البيت الأبيض في مواجهة الإرهاب".

وتابع "نحن نتعاون مع الولايات المتحدة، على الرغم من تناقضاتنا العديدة في العديد من المجالات، ومع ذلك، يستمر التعاون على مستوى الخدمات الخاصة، حسنا، تعاوننا في حل النزاعات في سوريا وعلى المستوى العملياتي في قيادة وحداتنا العسكرية عمال جيدون جدًا، وقد تم إجراء اتصالات، ومن بين أمور أخرى، يزودنا الأمريكيون بمعلومات حول مكافحة الإرهاب".

وأشار إلى أن الأمريكيين نقلوا أكثر من مرة معلومات إلى روسيا ساعدت في منع الهجمات الإرهابية، كما تحدث عن الاتفاق القائم بين الرئيسين الحاليين للاتحاد الروسي والولايات المتحدة بشأن تبادل ل لمثل هذه البيانات، قائلا:

يذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، كان أعلن في 20 فبراير، أن روسيا تعرب عن امتنانها للولايات المتحدة الأمريكية لمساعدتها في منع وقوع هجوم إرهابي في سانت بطرسبورج وسترد على ذلك بالمثل.

وأعلنت الداخلية الروسية، قبل أيام، ارتفاع عدد الجرائم الإرهابية في روسيا خلال الـ9 أشهر الأولى من عام 2020، مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، لأكثر من الثلث، أما جرائم التطرف لأكثر من 43%.