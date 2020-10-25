إقبال متوسط بلجان الجيزة في بداية اليوم الثاني لانتخابات النواب

فتحت اللجان الانتخابية بالجيزة أبوابها فى التاسعة صباح اليوم، لاستقبال المواطنين الراغبين فى الإدلاء بأصواتهم فى المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب التي انطلقت أمس وتستمر حتى مساء اليوم الأحد.

وشهدت مقار اللجان تواجد أمني مكثف من عناصر الشرطة، وسط إجراءات احترازية وارتداء للكمامات حرصا على عدم الإصابة بفيروس كورونا.

كما شهدت اللجان إقبالا متوسطا من المواطنين من مختلف الأعمار للإدلاء بأصواتهم مع بدء فتح اللجان، وسط التزام متفاوت بارتداء الكمامات بينهم.

وتشهد دائرة الجيزة والدقى والعجوزة، إحدى أبرز دوائر المشاهير فى انتخابات مجلس النواب، صراعا شرسا بين 18 مرشحا يتنافسون للفوز بمقعدين فقط، بعد ضم مدينة الجيزة وضواحيها التى كانت دائرة منفصلة يمثلها نائبين إلى دائرة الدقى والعجوزة.

وينافس حزب مستقبل وطن نفسه فى هذه الدائرة، حيث أعلن نائب رئيس الحزب ورجل الأعمال محمد أبو العينين ترشحه مستقلا لمقعد الدائرة، بينما دفع الحزب باثنين من المرشحين للمنافسة على المقعد.

ويدخل المنافسة النائب عبدالرحيم «مرشح مستقل» ونائب دائرة الدقى والعجوزة الحالى، كما ينافس بتلك الدائرة أحمد مرتضى منصور.