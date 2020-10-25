عمليات مستقبل وطن بالمنيا تواصل أعمالها وترصد زيادة إقبال الناخبين في اليوم الثاني

واصلت غرفة العمليات التي شكلها حزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا، أعمالها منذ صباح اليوم؛ لمتابعة سير العملية الانتخابية الخاصة بمجلس النواب، برئاسة النائب زين الاطناوي أمين التنظيم بالمحافظة، ووليد عبد القوى أمين مساعد التنظيم.

ورصدت غرفة العمليات إقبالا كثيفا من قبل الناخبين منذ الساعات الأولى لفتح صناديق الاقتراع في اليوم الثاني من انتخابات مجلس النواب على اللجان الانتخابية بجميع الدوائر بالمحافظة، ومن المتوقع أن تشهد اللجان الانتخابية بمحافظة المنيا زيادة إقبال المواطنين على اللجان الانتخابية للإدلاء بصوتهم واختيار من يمثلهم تحت قبة البرلمان.

وأكدت "غرفة العمليات" أن كافة الكوادر الحزبية التابعة لحزب مستقبل وطن بمحافظة المنيا متواجدة أمام اللجان لمساعدة الناخبين وتذليل أية عقبات.

وفي المنيا تجرى الانتخابات داخل 511 مركزا اانتخابي و1099 لجنة فرعية على مستوى المحافظة، لاستقبال 3 ملايين و236 ألفا و267 ناخبا للإدلاء بأصواتهم في انتخابات مجلس النواب.