 وكيلة الشيوخ: سننتهي من اللائحة الداخلية للمجلس خلال 30 يوما - بوابة الشروق
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وكيلة الشيوخ: سننتهي من اللائحة الداخلية للمجلس خلال 30 يوما


نشر في: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 8:53 م | آخر تحديث: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 8:53 م

قالت وكيلة مجلس الشيوخ، فيبي فوزى إن اللجنة الخاصة باعداد اللائحة الداخلية للمجلس عقدت اجتماعها الأول اليوم، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس المجلس و حضور الوكيلين و اعضاء اللجنة.

وأضافت في تصريحات صحفية "حرص الجميع على تكثيف المناقشات لضمان الانتهاء من العمل خلال ثلاثين يوما وفق القرار الصادر في هذا الشأن".

ولفتت إلى أن تشكيل اللجنة جاء ممثلا لكافة القوى السياسية الممثلة في المجلس، كذلك ضمت اللجنة كافة التخصصات والخبرات ، بما يسمح بأن تأتي بنودها متوافقة مع مقتضيات العمل في المجلس .
وأشارت إلى المقترح الذي أعدته الأمانة العامة بشأن اللائحة، والذي سيتم البناء عليه خلال المناقشات في اللجنة، وسيتم إحالته بعد الموافقة إلى مجلس النواب للموافقة عليه باعتباره قانونا يجب أن يأخذ مساره التشريعي المقرر .


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