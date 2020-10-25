الكويت: حالتا وفاة و708 إصابات بكورونا خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأحد، تسجيل حالتي وفاة، و708 اصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع اجمالي عدد حالات الوفاة إلى 746 حالة، وعدد المصابين إلى 121 ألفا و635 حالة.

وقال الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدكتور عبدالله السند -في بيان صحفي- إن جميع الحالات الجديدة المصابة، ثبت إصابتها بفيروس (كوفيد - 19) جراء مخالطة حالات مصابة بالمرض، بالإضافة الى الحالات التي قيد البحث عن أسباب العدوى؛ حيث تقوم الفرق الوقائية بمتابعة أسباب العدوى وتتبع المخالطين وفحصهم، واتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة.

وأضاف أنه فيما يخص آخر المستجدات في العناية المركزة، فقد بلغ عدد من يتلقى الرعاية الطبية في غرف العناية المركزة 121 حالة، مشيرا في الوقت نفسه إلى أنه تم إجراء 5496 مسحة مخبرية خلال الـ24 ساعة الماضية، ليبلغ إجمالي المسحات 876 ألفا و250 مسحة.

وجدد الناطق الرسمي باسم وزارة الصحة الكويتية الدعوة للمواطنين والمقيمين الالتزام بالقرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، وتوصيات وقرارات وزارة الصحة والجهات الرسمية في الدولة، والتي تستهدف احتواء الفيروس والقضاء عليه، موصيا بالمداومة على الأخذ بكافة وسائل وطرق الوقاية من المرض، ومتابعة الحسابات الرسمية المعتمدة حول آخر المستجدات والتطورات.

وكانت وزارة الصحة الكويتية، قد أعلنت أمس السبت، تسجيل 4 حالات وفاة، و695 إصابة بفيروس "كورونا" المستجد (كوفيد - 19) خلال الـ24 ساعة الماضية.