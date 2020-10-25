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قناة إسرائيلية: التطبيع مع عُمان قد يحدث قبل الانتخابات الأمريكية

بنيامين نتنياهو
بنيامين نتنياهو

نشر في: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 10:34 م | آخر تحديث: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 10:34 م
أفادت القناة الـ12 العبرية بأن حكومة بنيامين نتنياهو تتوقع أن تصبح عُمان الدولة العربية التالية التي ستحذو حذو الإمارات والبحرين والسودان في تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

ونقلت القناة مساء أمس السبت عن مصادر في حكومة نتنياهو قولها، إن الإعلان عن اتفاق التطبيع مع مسقط قد يأتي قبل انتخابات الرئاسة الأمريكية المقرر إجراؤها في الثالث من نوفمبر.

في الوقت نفسه، أشارت مصادر القناة إلى أن الصفقة قد تتطلب مزيدا من الوقت، لأن الحكومة العمانية ربما ستتريث قبل إعلان نتائج الانتخابات وستتأكد من "الجهة التي تهب فيها الرياح السياسية في واشنطن قبل اتخاذ هذه القرار المهم".

كما نقلت القناة عن رئيس جهاز الاستخبارات "الموساد" يوسي كوهين تعبيره عن قناعته بأن السعودية ستنضم أيضا إلى اتفاقات التطبيع، مضيفا أن المملكة من المتوقع أن تتخذ هذه الخطوة بعد الانتخابات الأمريكية كي تستفيد بأكبر قدر ممكن من نتائجها.

ورجح التقرير أن أي قرار سعودي بهذا الشأن ستصحبه صفقة ملموسة لتصدير أسلحة أمريكية مماثلة للاتفاق المبرم بين الولايات المتحدة والإمارات الذي يشمل مقاتلات "إف-35".

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