آثار الإسكندرية: مسجد البوصيرى يحتاج ترميما عاجلا

تفقد محمد متولي، مدير عام الآثار بالإسكندرية والساحل الشمالي، اليوم الأحد، مسجد البوصيري الذي يعد ضمن أهم الآثار الإسلامية بالمحافظة.

وقال متولي، في تصريحات لـ"الشروق"، إنه بعد تفقد أحوال المسجد تبينت الحاجة الملحة والضرورية للترميم العاجل للأسقف والحوائط، متابعًا أن سقوط الأمطار مؤخرًا أثر سلبًا على حالة المبنى.

وأضاف أن مسجد البوصيري في حاجة إلى ترميم عاجل قبل دخول موسم الأمطار، موضحًا أنه خاطب مديرية الأوقاف بالإسكندرية؛ لأنها الجهة المكلفة بأعمال الترميم والصيانة تحت إشراف الآثار.

يذكر أن مسجد الإمام البوصيري بمدينة الإسكندرية يقع على شاطيء البحر بحي الأنفوشي في منطقة ميدان المساجد، وفي مواجهة مسجد أبي العباس المرسي، ويأخذ نفس الشكل المعماري تقريباً، وقد كان المسجد قديماً زاوية صغيرة حتى شيد المسجد الحالي عام 1274هـ (1858م)، ويتكون من مربعين منفصلين.