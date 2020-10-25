انتشار أمني في مينسك مع انتهاء مهلة المعارضة لرئيس بيلاروسيا

انتشرت قوات الأمن في وسط العاصمة البيلاروسية مينسك، وذلك قبيل تنظيم فعالية احتجاجية جماهيرية جديدة من جانب أنصار المعارضة مع انتهاء المهلة التي حددتها للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو للتنحي من منصبه.

وذكرت قناة (روسيا اليوم) الإخبارية اليوم الأحد، أن سيارات الشرطة منعت حركة المرور في الشوارع المجاورة لشارع الاستقلال، أحد شوارع النقل المركزية في المدينة، وعلى الرغم من ذلك لا تزال حركة السير مفتوحة في الشارع نفسه.

وتنتهي اليوم مهلة "الإنذار الشعبي" الذي طرحته المعارضة البيلاروسية سفيتلانا تيخانوفسكايا أمام سلطات الجمهورية، حيث تصر تيخانوفسكايا، على أنه إذا لم يتم تلبية عدد من مطالب المعارضة بحلول 26 أكتوبر، فسيعلن الإضراب العام في جميع المؤسسات في كل البلاد.