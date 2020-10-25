 مدرب الاتحاد: مواجهة الأهلي؟.. مباريات الكأس تحمل مفاجآت دائما - بوابة الشروق
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مدرب الاتحاد: مواجهة الأهلي؟.. مباريات الكأس تحمل مفاجآت دائما

الشروق
نشر في: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 2:50 م | آخر تحديث: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 2:50 م

علق طارق سليمان، المدرب العام لفريق الاتحاد السكندري، على مواجهة الفريق المقبلة في بطولة كأس مصر، والتي ستجمعه بالأهلي لحساب الدور نصف النهائي.

وقال سليمان في تصريحات إذاعية عبر «أون سبورت»: «مواجهة الأهلي في الكأس تحمل كل الاحتمالات، مواجهات الكأس دائما ما تحمل المفاجآت، ولا يمكن توقع نتيجتها».

وأضاف: «الاتحاد أيضًا نادي جماهيري، بطولة الكأس ستلعب بالصفقات الجديدة، الجهاز الفني بقيادة حسام حسن يعمل على تدعيم الفريق بلاعبين جدد».

وتابع مدرب الاتحاد السكندري: «نبحث التعاقد مع لاعبين على قدر المسئولية، نحاول تجهيز فريق جيد ينافس على البطولات في الموسم المقبل».

وأوضح: «هناك تواصل من إدارة النادي من أجل الإبقاء على بعض اللاعبين المعارين أمثال أحمد رفعت ورزاق سيسيه، والفترة القادمة ستشهد كذلك انضمام لاعبين للفريق».


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