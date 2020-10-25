سنغافورة تجرب أسلوب اختبار أسرع لفيروس كورونا للعمال المهاجرين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

تسعى سنغافورة لتقليص الفترة الزمنية التي تستغرقها لفحص العمال المهاجرين بشكل منتظم للكشف عما إذا كانوا مصابين بفيروس كورونا المستجد، بتجريب استخدام الاختبارات السريعة للمستضدات.

والمستضدات في علم المناعة، هي مادة تثير إنتاج واحد أو أكثر من الأجسام المضادة ، حسب وكالة "بلومبرج" للأنباء اليوم الأحد.

وخلال فترة أربعة أسابيع، ستخضع مجموعة تضم ألف عامل مهاجر للاختبارات السريعة للمستضدات، كل سبعة أيام، حسب ما أعلنت وزارة القوة العاملة في بيان اليوم الأحد.

هذا بالإضافة إلى اختبار تفاعل البلمرة المتسلسل (بي. سي. آر)، الذي سيجرونه كل أسبوعين.

ويسمح الأسلوب الجديد للعمال المصابين بشكل محتمل بأن يتم عزلهم بشكل أسرع، مما يقلص مخاطر انتشار الفيروس إلى سكان آخرين في مهاجعهم.