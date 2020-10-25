أجرى اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، مساء اليوم، جولة تفقدية، شملت عدد من مقار اللجان الانتخابية، مع غلق صناديق الانتخابات في يومها الأول، رافقه خلال الجولة الدكتور محمد محمود أبوزيد، نائب المحافظ، ومحمد حسان، متدرب البرنامج الرئاسي.

وأشاد المحافظ بوعي المواطنين والإقبال المتزايد والذي شهدته الساعات الأخيرة من اليوم الأول، مؤكدا أن المحافظة وأجهزتها المختلفة تعمل على توفير كافة الخدمات والإمكانيات اللازمة لخروج العملية الانتخابية بالشكل الذي يليق بها مع الوقوف على مسافة واحدة من جميع المرشحين.

وأكد المحافظ الاستمرار في تطهير وتعقيم ورش المقرات بصفة مستمرة والالتزام بالمسافات البينية للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين أثناء المشاركة في الانتخابات، لافتا إلى أن غرفة العمليات الرئيسية لم ترصد أي مخالفات مؤثرة في سير العملية الانتخابية في اليوم الأول.

وشدد المحافظ على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بضرورة التواجد الميداني بصفة مستمرة لمتابعة الأوضاع العامة للجان وتذليل كافة العقبات، مؤكدا توافر كافة سبل الراحة للقائمين علي العملية الانتخابية، بما يضمن انتظام سير العملية الانتخابية بالمحافظة وظهورها بالشكل الحضاري.

وناشد المحافظ المواطنين الذين لم يدلوا بعد بأصواتهم إلى النزول والمشاركة غداً في الاستحقاق الانتخابي، مشيرًا إلى أهمية المشاركة الفعالة والتي تعكس الوعي السياسي.