 الخارجية السودانية: اتفقنا مع إسرائيل على العمل المشترك لبناء مستقبل أفضل - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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الخارجية السودانية: اتفقنا مع إسرائيل على العمل المشترك لبناء مستقبل أفضل

وزارة الخارجية السودانية
وزارة الخارجية السودانية
نور رشوان
نشر في: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 3:32 م | آخر تحديث: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 3:32 م

قالت وزارة الخارجية السودانية، إنه تم التوصل مع إسرائيل إلى قرار بإنهاء حالة العداء وتطبيع العلاقات معها، وبدء التعامل الاقتصادي والتجاري، مع التركيز على الزراعة.
وأضافت الخارجية السودانية، حسبما نشرته عبر حسابها على موقع «تويتر»، اليوم الأحد، أنه تم الاتفاق على أن يجتمع وفدان من البلدين خلال الأسابيع المقبلة، للتفاوض لإبرام اتفاقيات للتعاون في مجالات الزراعة والتجارة والاقتصاد والطيران وموضوعات الهجرة، وغيرها من المجالات لتحقيق المصالح المشتركة للشعبين.
وأشارت إلى اتفاق البلدين على العمل المشترك لبناء مستقبل أفضل، ولدعم قضية السلام في المنطقة.


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