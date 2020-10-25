الخارجية السودانية: اتفقنا مع إسرائيل على العمل المشترك لبناء مستقبل أفضل

قالت وزارة الخارجية السودانية، إنه تم التوصل مع إسرائيل إلى قرار بإنهاء حالة العداء وتطبيع العلاقات معها، وبدء التعامل الاقتصادي والتجاري، مع التركيز على الزراعة.

وأضافت الخارجية السودانية، حسبما نشرته عبر حسابها على موقع «تويتر»، اليوم الأحد، أنه تم الاتفاق على أن يجتمع وفدان من البلدين خلال الأسابيع المقبلة، للتفاوض لإبرام اتفاقيات للتعاون في مجالات الزراعة والتجارة والاقتصاد والطيران وموضوعات الهجرة، وغيرها من المجالات لتحقيق المصالح المشتركة للشعبين.

وأشارت إلى اتفاق البلدين على العمل المشترك لبناء مستقبل أفضل، ولدعم قضية السلام في المنطقة.





#السودان #وزارة_الخارجية |توصل السودان وإسرائيل إلى قرارٍ بانهاء حالة العداء وتطبيع العلاقة بينهما وبدء التعامل الإقتصادي والتجاري، وبتركيزٍ أوليٍّ على الزراعة، لفائدة شعبي البلدين. pic.twitter.com/qIykIB0fUs — وزارة خارجية جمهورية السودان 🇸🇩 (@MofaSudan) October 25, 2020