فوز مرشح المعارضة وافيل رامكالاوان في الانتخابات الرئاسية في جزيرة سيشل

فاز زعيم المعارضة في جزيرة سيشل وافيل رامكالاوان بالانتخابات الرئاسية، متفوقا على الرئيس الحالي داني فاوري.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء، أن داني لوكاس رئيس اللجنة الانتخابية، قال في التلفزيون الحكومي إن رامكالاوان فاز بـ9ر54% من الأصوات، متفوقا على فاوري الذي حصل على 5ر.43%.

وكان رامكالاوان قد نافس في الانتخابات عام 2015، ولكنه خسر بفارق 193 صوتا.

وكان راكالاوان قد قال في 22 سبتمبر الماضي في حوار مع وكالة أنباء سيشل "سوف ندرس كيفية إعادة إطلاق الاقتصاد، نحن نتحدث عن الاستثمار لتعزيز الاقتصاد وإعطاء أهمية أكبر للجزيرة".

وقد سجلت سيشل 152 حالة إصابة بفيروس كورونا، ولم تسجل حالات وفاة حتى الآن، ولكن اقتصادها الذي يعتمد على السياحة تضرر بصورة كبيرة بسبب تفشي فيروس كورونا.