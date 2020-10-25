إسرائيل: بيع الأسلحة الأمريكية للإمارات ليس شرطا مسبقا لاتفاق السلام

نفى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مزاعم بأن بيع الولايات المتحدة مقاتلات (إف – 35) لدولة الإمارات العربية المتحدة كان شرطا مسبقا من قبل الدولة الخليجية لتطبيع العلاقات مع إسرائيل، وذلك في تصريحات أدلى في وقت متأخر من اليوم السبت.

وقال نتنياهو في مؤتمر صحفي متلفز من القدس إن إسرائيل وافقت على البيع فقط بعد أن وقعت على اتفاق التطبيع مع الإمارات.

وأضاف: "بالأمس فقط قدمنا موافقتنا على هذا البيع ... لم يكن هناك مثل هذا الشرط المسبق".

وكانت إسرائيل قالت أمس الجمعة إنها لن تعارض بيع الولايات المتحدة لأنظمة أسلحة إلى الإمارات في مقابل تعهد واشنطن بتحديث القدرة العسكرية لإسرائيل والحفاظ على تفوقها العسكري، حسبما ذكر مكتب نتنياهو ومكتب وزير الدفاع بيني جانتس في بيان.

كما علق نتنياهو على اتفاق التطبيع الموقع مع السودان، الذي أعلنه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمس الجمعة.

وأضاف: "بالأمس اتخذنا خطوة تاريخية نحو السلام .. السلام بين إسرائيل والسودان".