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الجزائر تسجل 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا

هديل هلال
نشر في: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 5:59 م | آخر تحديث: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 5:59 م

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية عن تسجيل 293 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 56 ألفًا و143 في البلاد.

ونقلًا عن موقع جريدة «النهار» الجزائري، مساء الأحد، أشارت «الصحة الجزائرية» إلى تسجيل سبع وفيات جديدة بالفيروس؛ ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1914.

ولفتت الوزارة إلى تسجيل 163 حالة شفاء جديدة، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليصل العدد الإجمالي لمن تماثلوا للشفاء من «كوفيد – 19» إلى 39 ألفًا و59.

ووصل العدد الإجمالي للوفيات حول العالم؛ بسبب فيروس كورونا «كوفيد - 19»، اليوم الأحد، إلى أكثر من مليون حالة وفاة، فيما بلغت عدد الإصابات بالفيروس أكثر من 42 مليون إصابة.

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