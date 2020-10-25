الرئيس الألماني يدعو لعدم نسيان تحديات عالمية مثل تغير المناخ في ظل أزمة كورونا

دعا الرئيس الألماني فرانك-فالتر شتاينماير اليوم الأحد، لعدم نسيان التحديات العالمية الأخرى مثل تغير المناخ، في ظل الأزمة الحالية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد 19".

وقال شتاينماير اليوم في رسالة مصورة بالفيديو خلال تسليم الجائزة الألمانية لحماية البيئة بمدينة هانوفر: "مع العودة إلى تسليط الضوء على الكينونة القومية، لن نكسب المعركة ضد الوباء، لأن الفيروس لا يقف على الحدود- تماما مثل تغير المناخ".

وأكد الرئيس الألماني أن البحث التافه من قبل بعض الدول عن منفعتها القومية والتطبيق المتردد لاتفاقية باريس يعد سببا للقلق، لافتا إلى أن تغير المناخ لا يقوم باستراحة، حتى خلال تفشي الوباء.

وتابع شتاينماير: "هنا في ألمانيا عايشنا مجددا صيفا جافا للغاية ولا يمكن التغاضي عن عواقب ذلك في كثير من الأماكن"، لافتا إلى أن التربة جفت غالبا وتضررت الغابات بشدة وانخفض منسوب المياه في كثير من الأماكن بشكل مثير للقلق.

وأضاف الرئيس الألماني أن الوضع خطير، وقال: "لذا يجب ألا تكون كورونا حجة للتراجع أو الخمول".

يشار إلى أن الرئيس الألماني أراد تسليم الجائزة بنفسه شخصيا، ولكن بسبب ثبوت إصابة أحد حراسه الشخصين مؤخرا بفيروس كورونا يوجد شتاينماير حاليا في الحجر الصحي وتم توجيه الرسالة عبر الفيديو.

وتم منح الجائزة في هانوفر لعالم الاقتصاد أوتمار إدنهوفر المنحدر من مدينة بوتسدام شرقي ألمانيا، وكذلك للأخوين ترابمان ، وهما أنيكا وهوجو زباستيان ترابمان، صاحبي مصنع في مدينة ليمبورج.

وسوف يتقاسم الحائزون على الجائزة قيمتها التي تبلغ 500 ألف يورو.

كما أن هناك جائزة شرفية قيمتها عشرة آلاف يورو ذهبت إلى الباحث في علوم الحشرات مارتين زورج المنحدر من مدينة كرفلد.