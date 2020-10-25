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مسؤول سوري يحذر من كارثة صحية شمال غربي البلاد بسبب كورونا

رويترز
نشر في: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 7:58 ص | آخر تحديث: الأحد 25 أكتوبر 2020 - 7:58 ص

حذر مسؤول في وزارة الصحة السورية من وقوع كارثة صحية بمحافظة إدلب ومناطق سيطرة المعارضة شمال غرب البلاد.

وقال المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: "نفدت أمس السبت مسحات اختبار فيروس كورونا في محافظة إدلب، وسط تفشي الفيروس في المدينة وريفها".

وأضاف: "الاختبارات التي تجرى للسكان ليست كافية، وهذا سيخلق مشكلة كبيرة في تلك المناطق".

وبين أن "منظمة الصحة العالمية زودت الجهات الصحية بنحو 20 ألف مسحة، لكن تفشي المرض في تلك المناطق استهلك الكمية بسرعة، حيث يتم في بعض الأيام إجراء أكثر من 1000 اختبار".

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