المصري يواصل الاستعداد لمباراة دجلة

واصل المصري تحت قيادة على ماهر تدريباته على الملعب الفرعي لإستاد برج العرب استعداداً لمباراة وادى دجلة والمقرر لها 30 أكتوبر الجاري في الثامنة مساء على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الاسبوع الاخير من بطولة الدورى الممتاز.

وحرص علي ماهر المدير الفني على الإجتماع بلاعبيه مطالبا بضرورة تحقيق الفوز الخامس على التوالى أمام وادى دجلة وعدم الإعتبار إلى فكرة حسم الدورى فكل مباراة تمثل قيمة فنية وبدنية عالية للاعبين فضلا عن استغلال ذلك التوقيت كفترة إعداد بدنى قوى تمهيداً للموسم المقبل.

وركز المدير الفني على الجانب التكتيكي خلال التدريب الذى اُقيم مساء اليوم واعتمد على التحرك السليم للاعبى خط الوسط والهجوم والتدريب على التسديدات المباشرة من خارج منطقة الجزاء بالإضافة إلى استغلال الكرات العرضية عن طريق الركنيات والكرات الطولية داخل العمق الهجومى من جانب لاعبي خط الوسط واختتم المران بتقسيمة بثلثى الملعب ظهر فيها العديد من اللاعبين بمستوى طيب وقدموا الاداء المطلوب بناء على التعليمات الفنية من قبل الجهاز الفني .