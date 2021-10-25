متحف جوجنهايم يطلق معرضا ضخما لأعمال الرسام الروسي كاندينسكي

أطلق متحف جوجنهايم في مدينة نيويورك الأمريكية معرضا ضخما لأعمال الرسام الروسي فاسيلي كاندينسكي (1866 – 1944) في قاعاته المستديرة الشهيرة.



يعرض المتحف، على نطاق واسع نادر خارج أوروبا، أكثر من 80 عملا للرسام الروسي الذي قضى الكثير من وقته في فرنسا وألمانيا، في القاعة الأيقونية المستديرة.



وقال أمناء المعرض: "لم يكن مساره ثابتا من التصويرية إلى التجريدية ولكن مسارا دائريا يعبر عن الأفكار المستمرة التي تركز على السعي وراء مثالية مهيمنة واحدة: الدافع للتعبير الروحي".



يستمر معرض "فاسيلي كاندينسكي: حول الدائرة" حتى الخامس من سبتمبر 2022.