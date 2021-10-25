محافظ الغربية: إزالة تعديات على 65376 مترا و6 أفدنة

عقد الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم، اجتماعاً لمتابعة موقف الإزالة الفورية لكافة التعديات على مجرى النيل والترع والمصارف المائية والأراضي الزراعية خلال ٦ أشهر، تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ.

وناقش رحمي، خلال الاجتماع، جهود الأجهزة المعنية في استرداد مساحات الأراضي المتعدى عليها سواء بالبناء المخالف أو بأي شكل آخر، خلال حملات الإزالة المتتالية التي تنفذها المحافظة، ووصل إجمالي ما جرى تنفيذه من إزالات خلال المرحلة الثانية من الموجة 18 خلال الفترة من 11/ 10 إلى 24 /10 إلى 634 حالة بناء على مساحة 65376 مترًا إلى جانب 147 حالة تعدٍ على الأراضي الزراعية بمساحة 6 أفدنة و17 قيراطًا و17 سهمًا.

وشدد على سرعة إزالة كافة التعديات الواقعة على مجرى النيل والتي تعوق أعمال التطهير، بالإضافة إلى التعديات الواقعة على الجسور والرياح والترع والمصارف والتي تعوق سريان المياه، على أن تكون الأولوية فى تنفيذ الإزالات للتعديات الصارخة وذات المساحات الكبيرة وحالات التعدي التي تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذاً لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة.

وكلف رؤساء الوحدات المحلية بالمتابعة الدورية والمرور المستمر على الأراضي المستردة لمنع التعدي عليها مرة أخرى، مشدداً على ضرورة إزالة أي تعديات فى المهد واتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه كل من تعدى على ممتلكات الدولة وذلك حفاظاً على حقوق الدولة وتأكيداً على هيبتها.