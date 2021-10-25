قال وزير التعاون الإقليمي في الحكومة الائتلافية الإسرائيلية عيساوي فريج، اليوم الإثنين، إن وزراء الحكومة يشعرون بالغضب من قرار وزير الدفاع، بيني جانتس، تصنيف ست منظمات مجتمع مدني فلسطينية كمنظمات إرهابية.

وأضاف فريج (57 عامًا)، وهو الوزير العربي الوحيد في الحكومة، خلال مقابلة مع الإذاعة الإسرائيلية أن "هذا قرار يضر أكثر مما ينفع وما كان ينبغي أن يُتخذ.. لم يتم اعتقال أحد من الأعضاء البارزين في هذه المؤسسات من قبل".

وأردف يقول "كان على وزير الدفاع التصرف بشفافية.. أنا وزير في الحكومة وعرفت الأمر في وسائل الإعلام ".

يُشار إلى أن فريج، ينتمي لحزب ميرتس اليساري الذي يدعم حل الدولتين وإنهاء احتلال الضفة الغربية. وزار فريج ورئيس الحزب، نيتسان هوروفيتس، وهو وزير الصحة في الحكومة الحالية، رام الله واجتمعا مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أوائل الشهر الجاري.