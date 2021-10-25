أعلن أحمد شوبير، نجم حراسة مرمى الأهلي ومنتخب مصر، عدم ترشحه في انتخابات اتحاد الكرة، المقبلة، والمقرر لها بنهاية شهر نوفمبر المقبل.

وقال شوبير خلال حواره التلفزيوني على القناة الأولى:" مصر ليس لديها اتحاد كرة، يوجد شخص واحد حول الكرة إلى عزبة خاصة به وهو ناظرها".

وأضاف:" قرار عودتي لاتحاد الكرة قبل بطولة أمم إفريقيا 2019 هي أسوء 6 شهور في مسيرتي، وقدمت استقالتي من المجلس الذي كان يديره أبوريدة".

وأكمل:" لن أخوض انتخابات اتحاد الكرة المقبلة، مستمر وسعيد في عملي الإعلامي، الأجواء لا تساعد على النجاح، واتحاد الكرة يديره شخصًا واحد".

وأتم:" واجهت معاناة كبيرة خلال تواجدي في اتحاد الكرة 2019، بسبب تغير القرارات بطريقة مفاجئة بعد أن يكون هناك اجماع على ملف محدد، في النهاية أفضل شئ حاليًا هو إنشاء رابطة الأندية".