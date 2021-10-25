البرهان: القوى السياسية تنازعت وتكالبت على السلطة بعيدا عن مطالب الشارع السوداني

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، إن التنازع والتشاحن ظهر بين القوى السياسية على الساحة؛ مؤكدًا تكالب القوى على السلطة بعيدا عن مطالب الشارع السوداني؛ ما أدى لتدخل القوات المسلحة.



وأضاف خلال كلمته اليوم، أن الدولة متمسكة باتفاقية السلام التي وقعت بـ"جوبا"؛ معلنًا عن حل مجلسيّ الوزراء والسيادة والاتجاه لتشكيل الحكومة.



وتابع: "العمل من اليوم للوصول إلى الانتخابات النزيهة، وأدعو الجميع لتهيئة المناخ من أجل الانتخابات القادمة".



سبق وأفادت وزارة الإعلام السودانية، بأن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، نُقل إلى مكان مجهول بعد رفضه إصدار بيان يدعم الانقلاب العسكري الجاري، مضيفة أن أعضاء في مجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني وعددا من وزراء الحكومة الانتقالية قد اعتقلوا.



وكانت الوزارة قالت في وقت سابق الاثنين إن القوات العسكرية المشتركة التي تحتجز حمدوك قيد الإقامة الجبرية تضغط عليه لإصدار بيان مؤيد. واستشهدت بدعوة حمدوك الشعب السوداني إلى مقاومة محاولة الانقلاب بالطرق السلمية و"الدفاع عن ثورتهم".