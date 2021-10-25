 المبعوث البريطاني للسودان: ما يجري يمثل خيانة للثورة والانتقال والشعب السوداني - بوابة الشروق
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المبعوث البريطاني للسودان: ما يجري يمثل خيانة للثورة والانتقال والشعب السوداني


نشر في: الإثنين 25 أكتوبر 2021 - 11:15 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 أكتوبر 2021 - 11:15 ص

قال المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان روبرت فيرويذر، إن "ما يجري يمثل خيانة للثورة والانتقال والشعب السوداني".

وذلك بحسب ما ذكرت فضائية "العربية"، في خبر عاجل منذ قليل.


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