المبعوث البريطاني للسودان: ما يجري يمثل خيانة للثورة والانتقال والشعب السوداني

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قال المبعوث البريطاني الخاص للسودان وجنوب السودان روبرت فيرويذر، إن "ما يجري يمثل خيانة للثورة والانتقال والشعب السوداني".
وذلك بحسب ما ذكرت فضائية "العربية"، في خبر عاجل منذ قليل.