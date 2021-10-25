قال أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات المصرية، إن زيادة الأسعار للسيارات بدأ مع تفشي فيروس كورونا، ما أدى إلى خفض إنتاج الصين من السيارات بنحو 50% بسبب الجائحة، موضحا أن قطاع صناعة السيارات يواجه مشكلات التوقف عن الإنتاج بسبب كورونا، مقترحا دخول السيارات المستعملة لمدة ثلاث سنوات لمصر من الخارج للقضاء على زيادة أسعار السيارات.



وأضاف أبو المجد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي خيري رمضان في برنامج "حديث القاهرة" المذاع عبر قناة القاهرة والناس، أنه منذ أبريل الماضي العالم يواجه مشكلة بسبب خفض أكبر مصنعين لإنتاج الشرائح الإلكترونية بنسبة 30%، مؤكدًا أن العالم كله يشهد تزايدا في أسعار السيارات تستمر حتى نهاية العام المقبل.



وتابع أن زيادة أسعار السيارات موجود في كل دول العالم بسبب عدم وجود سيارات جديدة، بالإضافة إلى أن الأوفر بريس لا يقرره الوكيل ولا التاجر ومصدره الموزع، قائلا: "الموزع هو من يقرر الأوفر بريس وليس الوكيل".



وأكد أن زيادة الأسعار غير مخالف للقانون لأن الموزع يدفع عنه ضريبة، لافتا إلى أن الحل الوحيد هو زيادة المعروض حتى نقضي على الزيادة ونسيطر على الأسعار، إلى جانب استخدام البدائل في السيارات وعدم انتظار سيارة بعينها.