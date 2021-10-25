أعلنت المراكز الأفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، الذراع الصحي للاتحاد الأفريقي، وصول عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد إلى 7 ملايين و860 ألف شخص منذ بدء الجائحة.

وأوضحت إحصائيات المراكز الأفريقية وصول إجمالي عدد الحالات المتأثرة بفيروس كورونا 8 ملايين و500 ألف إصابة، و217 ألف و500 حالة وفاة، مشيرة إلى أن ارتفاع نسبة تحصين سكان القارة الأفريقية بالقاح المضاد لكورونا إلى 5.23%، فيما سجلت نسبة متلقي جرعة واحدة من اللقاح 8%.

ولفتت إلى أن الأجزاء الشمالية والشرقية من القارة الأكثر إصابة وتضرراً، وأوصت الدول الأعضاء بالإستمرار في تعزيز عمليات رصد إصابات كورونا، وترصد المتلازمات، مثل الإنفلونزا والتهابات الجهاز التنفسي الحاد، وترصد الوفيات السريع، والترصد الجيني لمراقبة تحور الفيروس.

يذكر أن المراكز الأفريقية تدعم كافة البلدان الأفريقية على تحسين المراقبة والاستجابة للطوارئ والوقاية من الأمراض المعدية، ويشمل ذلك التصدي لانتشار الأوبئة والكوارث الطبيعية والبشرية، كما تسعى أيضاَ إلى بناء القدرة على الحد من أعباء الأمراض على القارة.