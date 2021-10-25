سفارة مصر بالدوحة تُنظم لقاءً لوزير القوى العاملة مع الجالية المصرية في قطر

نظّمت سفارة جمهورية مصر العربية في الدوحة، اليوم الاثنين، لقاءً لوزير القوى العاملة محمد محمود سعفان مع عدد من أعضاء الجالية المصرية في قطر، وذلك على هامش زيارته الحالية إلى الدوحة، حيث يرأس وفد مصر المُشارك في اجتماعات الدورة 95 لمجلس إدارة منظمة العمل العربية.

وصرَح السفير المصري عمرو الشربيني بأن الوزير محمد سعفان تطرق خلال اللقاء إلى جهود وزارة القوى العاملة بالتعاون مع السفارات المصرية ومكاتب التمثيل العُمالي لتوفير الحماية اللازمة والرعاية المطلوبة للعمالة المصرية في الخارج.

وأشار إلى عدد من المقترحات التي يجري العمل على تنفيذها حاليًا لتعزيز التواصل مع أبناء مصر من العاملين في الخارج، وكذا خطط الوزارة للتوسع في تنفيذ برامج التدريب المهني وإثقال المهارات للعمالة الفنية، مؤكدًا الأولوية التي توليها الدولة لرعاية الجاليات المصرية بالخارج.

وتم خلال اللقاء الرد على عدد من الاستفسارات التي طرحها المشاركون، ولا سيما فيما يتعلق بالتعامل مع تبعات جائحة كورونا وما فرضته من تحديات أضرت بأوضاع العمالة بشكل عام.