رئيس أساقفة القسطنطينية يدخل المستشفى خلال زيارة لأمريكا

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دخل رئيس أساقفة القسطنطينية البطريرك المسكونى بارثولوميو الأول، إلى المستشفى خلال زيارته للولايات المتحدة.

وقالت إبارشية الروم الأرثوذكس الأمريكية، في بيان يوم الأحد، إن الأسقف البالغ من العمر 81 عامًا حالته الصحية جيدة.

وذكر البيان أن بارثولوميو شعر بوعكة قبل قداس في كاتدرائية القديسة صوفيا "بسبب الرحلة الطويلة والجدول الزمني المزدحم عند الوصول".

وبناءً على توصية طبيبه، سيقضي الليلة في مستشفى جامعة جورج واشنطن في واشنطن لمتابعة حالته الصحية.

ومن المتوقع خروج بارثولوميو من المستشفى في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وبدأ الأسقف زيارته للولايات المتحدة يوم السبت ومن المقرر أن تستمر حتى 3 نوفمبر المقبل.