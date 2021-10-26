وصف النائب صلاح أبو هميلة عضو مجلس النواب، قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي بإلغاء مد حالة الطوارئ في البلاد بأنه قرار تاريخي.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" عبر قناة "صدى البلد"، مساء الاثنين: "هذا القرار التاريخي أسعد الشعب المصري.. نشكر الرئيس على الاستقرار الأمني في مصر وفي سيناء خاصة والذي نفخر به جميعًا؛ بعدما تمكنت مصر من إيقاف العمليات الإرهابية".

وأوضح أنّ المنظمات الدولية تقيس الأمان والاستقرار في الدول التي لا يكون بها حالة طوارئ، مؤكّدًا أن مصر لم تفرض الطوارئ إلا لمواجهة الإرهاب، وأن هذا القانون لم يؤثر على المواطن الطبيعي نهائيًا.

وأشار إلى أنّ حالة الاستقرار الموجودة في مصر حاليًا نتيجة التنمية ومبادرة حياة كريمة التي صنعت حالة استقرار نفسي لقرى الريف.

وأصدر الرئيس السيسي، مساء الاثنين، قرارًا بإلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وذلك للمرة الأولى منذ سنوات.

وقال الرئيس عبر صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك": "يسعدني أن نتشارك معًا هذه اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة؛ ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد".

وأضاف: "هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي على مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء".

وتابع: "إنني إذ أعلن هذا القرار، أتذكر بكل إجلال وتقدير شهداءنا الأبطال الذين لولاهم ما كنا نصل إلي الأمن والإستقرار، ومعًا نمضي بثبات نحو بناء الجمهورية الجديدة مستعينين بعون الله ودعمه".