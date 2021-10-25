استقرار ثقة الشركات في بلجيكا خلال الشهر الحالي

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أظهر تقرير صادر عن البنك المركزي البلجيكي اليوم الاثنين استقرار ثقة الشركات في بلجيكا خلال اكتوبر الحالي دون تغيير بعد تراجعها الحاد خلال الشهر الماضي.

سجل مؤشر البنك المركزي البلجيكي لثقة الشركات خلال الشهر الحالي 4 نقاط وهو نفس مستواه في أيلول/سبتمبر الماضي مقابل 6ر7 نقطة خلال آب/أغسطس الماضي.

وذكر البنك إن " استقرار مؤشر ثقة الشركات يخفي اتجاهات متناقضة بين مختلف فروع النشاط، حيث لوحظ حدوث انتعاش في ثقة قطاع الخدمات المتعلقة بالأعمال ، بينما تتراجع الثقة مرة أخرى في فروع النشاط الأخرى".

في الوقت نفسه تراجع معدل الثقة بعد وضع المتغيرات الموسمية في الحساب خلال الشهر الحالي إلى 9ر79% مقابل 1ر81% خلال تموز/يوليو الماضي.