ميناء دمياط يستقبل ناقلة غاز مسال عملاقة متجهة إلى الهند

أصدر المركز الإعلامي لهيئة ميناء دمياط، بياناً قال فيه أن الميناء تعامل خلال الـ 24 ساعة الماضية مع 27 سفينة متنوعة.

وأوضح البيان أن الميناء أستقبل ناقلة الغاز المسال "VELIKIY NOVGOROD"، والتي ترفع علم ليبيريا، ويبلغ طولها 300 مترا وبعرض 40 مترًا، والمقرر لها أن تقوم بتحميل شحنة تبلغ حوالي 62 ألف طن من الغاز المسال متجهة إلى الهند، وتابع اللواء بحري وليد عوض، رئيس مجلس الإدارة، عملية دخولها وتراكيها على الرصيف الخاص بالمحطة، ووجه برفع حالة الإستعداد حتى مغادرتها بأمان.

يذكر أن مصنع الغاز المسال كان قد توقف عن إسالة الغاز، لمدة تزيد عن 8 سنوات، بعد أن تولت شركة «إيني» الإيطالية حاليا إدارة المصنع، بموجب الاتفاق الذي توصلت إليه في ديسمبر الماضي مع شركة «ناتورجي» الإسبانية والحكومة المصرية، لإعادة تشغيل المصنع بعد سنوات من توقفه.

وأعاد المصنع مصر بقوة إلى سوق تصدير الغاز الطبيعي للخارج، حيث استطاعت وزارة البترول التعاقد على تصدير شحنات غاز طبيعي مسال للخارج، بدءً من شهر نوفمبر 2020.