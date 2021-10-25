وزيرة مالية حكومة الظل البريطانية تدعم فرض مزيد من القيود للسيطرة على كورونا

قالت وزيرة مالية حكومة الظل التابعة لحزب العمال البريطاني المعارض، إن الحزب يدعم فرض المزيد من القيود الهادفة للسيطرة على فيروس كورونا.

وأوضحت راشيل ريفز إن حزب العمال دعم بالفعل الإجراءات التي يقترحها العلماء للحد من انتشار الفيروس مثل ارتداء الأقنعة إجباريا في وسائل النقل العام وفي المتاجر، وتشجيع العاملين على العمل من المنزل مرة أخرى، بحسب وكالة الأنباء البريطانية (بي إيه ميديا).

لكنها حذرت من أن هذا يجب ألا يكون على حساب حملة التطعيم.

وأضافت : "لطالما قال حزب العمال، كمعارضة مسؤولة، إننا سنتبع العلم، وقد رأينا اليوم أن المجموعة الاستشارية العلمية لحالات الطوارئ تقول إن بعض جوانب (الخطة ب)، مثل ارتداء الأقنعة في وسائل النقل العام وفي المحلات التجارية والعمل أيضا من المنزل بمرونة أكبر، يجب أن يتم تقديمها".

وذكرت : "أعتقد أن أول شيء هو أنه يتعين على الحكومة بذل المزيد من أجل إنجاح (الخطة أ). نعتقد أنه يجب علينا أن نتبع العلم. إذا كان العلماء يقولون العمل من المنزل والأقنعة يجب أن نفعل ذلك".