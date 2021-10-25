مدير مركز الأراضي الجافة بسوريا: المنطقة العربية من أكثر المناطق ندرة للمياه

قال إيهاب جنات مدير المركز العربي للأراضي الجافة والقاحلة بسوريا، إن المنطقة العربية من أكثر المناطق ندرة للمياه، حيث يصل متوسط نصيب الفرد 620 مترا مكعبا في العام، ومن المتوقع أن يقل خلال السنوات القادمة.

جاء ذلك خلال جلسة الرئيسية الثانية بعنوان: "تطور إدارة المياه" ضمن أسبوع القاهرة الرابع للمياه.

وأكد إيهاب، أن هناك الكثير من الدول في المنطقة العربية التي تعاني بسبب التغيرات المناخية والزيادة السكانية السريعة والتلوث، وهو ما يحد من كفاءة الري بمقدار 15% كل عام.

وأضاف أن المركز العربي لدراسات المناطق الجافة والأراضي القاحلة "أكساد"، طور استراتيجية المياه العربية التي تركز على الإدارة المتكاملة للموارد المائية، والتي تهدف إلى حسن الاستخدام وتنسيق التطور وتبني النهج التشاركي بين القطاعات.

وأوضح أن مشاريع "أكساد"، يتم تنفيذها في جميع الدول العربية وهناك مشروعات أخرى يتم العمل عليها بالفعل، مشيرا إلى إنشاء قاعدة بيانات للعمل مع وزارتي الري والزراعة في كل الدول العربية، ومؤكدا أنه يتم العمل على مشروعات الري وتطويره، وأن المنظمة تقوم بالعديد من المشروعات في 13 دولة عربية.

وأوضح أن هناك 100 مليار متر مكعب نفتقدها من المياه بسبب طرق الزراعة التقليدية وهو ما يتطلب أن نركز على إدارة وكفاءة الري، مؤكدا أن هناك تعاونا مع منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة "فاو" بالفل لكي يتم تحسين طرق الري.

وألقى إيهاب جنات، الضوء على أهمية حصاد مياه الأمطار، مؤكدا أنه جارٍ العمل عليها في منظمة "أكساد" بطرق مختلفة نظرا لأهميتها.

وأشار إلى أن هناك العديد من التجارب تم تنفيذها مثل زراعة الطماطم والخضروات في الصوب وهو ما زاد من إنتاجية المحاصيل الزراعية، مضيفا أن كل ذلك تم بالتعاون مع المزارعين.

وتابع: "لقد طورنا الزراعة من خلال حصاد مياه الأمطار واستخدامها في الزراعة والري"، مشيرا إلى أنه تطبيق هذه التقنية في العديد من المناطق مثل منطقة الجوف بالسعودية رغم أن نسبة الأمطار بها 50 مليمتر فقط، وتم استخدام هذه المياه في زراعات الكثير من النباتات وزيادة الرقعة الزراعية.

وأشار إلى أنه تم تطبيق هذه التقنية في مرسى مطروح بمصر والوادي الجديد، بالإضافة إلى تطوير العديد من الآبار غير المستخدمة للاستفادة منها في العديد من الزراعات.

وأكد أهمية المياه الجوفية وأنها من الموارد التي يساء استخدامها وتحتاج إلى إدارة جيدة، مشيرا إلى أن هناك طرقا كثيرا جارٍ استخدامها للحفاظ على هذه المياه والاستفادة منها.