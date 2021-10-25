رئيس الوزراء يكشف القطاعات ذات الأولويات للمرحلة القادمة من الإصلاح الهيكلي

كشف الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عما تطمح إليه مصر خلال السنوات الثلاث القادمة، من تحقيق معدلات نمو تتراوح ما بين 5.5% إلى 7%، بما يعكس قدرات الاقتصاد المصري وإمكانياته الواعدة.

جاء ذلك خلال لقائه مع رؤساء وممثلي مجموعة من كبرى الشركات الفرنسية، بمقر مجلس أرباب الأعمال الفرنسى "MEDEF" في العاصمة الفرنسية باريس، بحضور عدد من وزراء حكومته، من بينهم وزراء (الكهرباء، والتخطيط، والتعاون الدولي، والاتصالات، والمالية، والتجارة والصناعة)، وعلاء يوسف، سفير مصر فى باريس، وأيمن سليمان المدير التنفيذى لصندوق مصر السيادي.

واستعرض رئيس الوزراء، لمحة عامة حول الآفاق الاقتصادية في ضوء الإصلاحات والإنجازات الاقتصادية التي حققتها الحكومة المصرية في برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تم تنفيذه بالتعاون مع صندوق النقد الدولي بهدف تحقيق الاستقرار على المستوى الكلي.

وأضاف أنه تم تحديد القطاعات ذات الأولويات للمرحلة القادمة من الإصلاح الهيكلي، التي تضمنت الصناعات التحويلية، والزراعة، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بالإضافة إلى إمكانية تعزيز التعاون في مجال النقل وإدارة وتحلية المياه باستخدام الطاقة النظيفة.

وأشار إلى الأهمية الخاصة التي توليها الحكومة لمجال إدارة وتحلية المياه في ضوء شح المياه الذى تعاني منه مصر، وسعيها إلى تنفيذ مشروعات ضخمة باستخدام الطاقة النظيفة لتأمين احتياجاتها المستقبلية، معربا عن تطلعه للتعاون مع الجانب الفرنسي في هذا المجال، بما يضمن معه توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا.