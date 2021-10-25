تعليم الوادي الجديد تحصد المركز الأول في مسابقة «الإبداع طموح»

أعلن الدكتور جمال حسن، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادي الجديد، تحقيق قطاع تعليم المحافظة المراكز الأولى في المسابقة الوزارية "الإبداع طموح"، والتي تم تنفيذها بالتنسيق مع إدارة الموهوبين والتعلم الذكي بالمديرية.

وأوضح حسن فوز الطالب أحمد خالد أحمد، من مدرسة صلاح الدين الإعدادية بإدارة الخارجة التعليمية، بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في المجال الأدبي "المقال، وفوز الطالبة روان زكريا عبد الرحمن، من مدرسة الشعراوي الثانوية إدارة الخارجة التعليمية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية في مجال البحث العلمي، وفوز الطلاب محمد رضا حسنين محمد، وجمال محمد ناجي جعفر، وزياد أحمد محمد الحلاب بإدارة الخارجة التعليمية بالمركز الأول على مستوى الجمهورية فى المجال التقني "جماعي".

وأضاف أن قطاع التعليم بالمحافظة يشهد العديد من الإنجازات في ظل دعمه المتواصل، وحرصه الدائم على مصلحة الطلاب، في ظل دعم اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، ونائبته حنان مجدي، والمتابعة الدائمة للمنظومة التعليمية، مشيرا إلى جهود إدارة الخارجة التعليمية وإدارة الموهوبين بالمديرية وقسم الموهوبين بإدارة الخارجة التعليمية من أجل التميز بالمسابقة والوصول لهذه النتائج المشرفة.