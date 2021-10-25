شدّدت الدكتورة نهى عاصم مستشارة وزيرة الصحة لشؤون الأبحاث، على ضرورة مواصلة الالتزام بالإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا.



وقالت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "حضرة المواطن" الذي يُقدمه الإعلامي سيد علي، عبر شاشة "الحدث اليوم"، مساء الاثنين: "كورونا مكمل معانا شوية، ولم يأتِ أوان التخلي عن الإجراءات الاحترازية".



وأضافت أنه يجب العمل على التحصين المستمر ضد كورونا وذلك بشكل موسمي للتعايش مع الفيروس، وأن تكون الإجراءات الوقائية والاحترازية ضد الفيروس أسلوب حياة.



وأشارت إلى أنّه كلما كان التطعيم أقوى وفرص نقل العدوى أقل فإنّ ذلك يؤدي إلى تراجع التحورات، مشدّدة على ضرورة إتاحة أساليب الحماية العامة والخاصة لكل الدول.



وأوضحىت أنّ هناك عددًا من المواطنين قد يحملون عدوى فيروس كورونا دون أن تظهر عليهم أعراض، لكنهم يمثّلون خطرًا لنقل العدوى إلى الآخرين.



وكان المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم جيبريسوس، قد أكّد أنّ وباء كورونا سينتهي عندما يختار العالم القضاء عليه.



وقال إنّ هذا الأمر في متناول اليد في ظل توافر كل الأدوات لمكافحة الفيروس، مجدداً دعوته إلى توزيع أكثر إنصافا للقاحات.