عشرات القتلى والجرحى في مواجهات بين الجيش اليمني والحوثيين بشبوة

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أفاد مصدر عسكري يمني، اليوم الإثنين، بسقوط عشرات القتلى والجرحى من مسلحي جماعة الحوثي، في مواجهات مع قوات الجيش الوطني بمحافظة شبوة جنوبي البلاد.

وأفاد المصدر، الذي طلب عدم الكشف عن اسمه لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) بأن قوات الجيش الوطني مسنودة بالمقاومة الشعبية خاضت معارك عنيفة ضد مسلحي الحوثيين في جبهة العلم بمديرية عسيلان في محافظة شبوة.

وأضاف المصدر أن المواجهات اندلعت بعد مهاجمة الجيش مواقع للحوثيين الذين تكبدوا عشرات القتلى والجرحى في المعارك التي ما تزال مستمرة بشكل متقطع.

ولفت المصدر إلى أن بعض أفراد الجيش والمقاومة تعرضوا لإصابات في هذه المعارك العنيفة.

وأوضح المصدر أنه من خلال هذه المعارك يسعى الجيش الوطني إلى تحرير مديرية عسيلان التي سقطت في يد الحوثيين نهاية الشهر الماضي.

وتخضع معظم محافظة شبوة النفطية لسيطرة القوات الحكومية، فيما يسيطر الحوثيون على ثلاث مديريات فيها.