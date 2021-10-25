البرهان: القوات المسلحة تدعم التحول الديمقراطي لحين تسليم الدولة إلى سلطة منتخبة

قال رئيس مجلس السيادة الانتقالي، عبد الفتاح البرهان، إن القوات المسلحة تستمر في دعم التحول الديمقراطي لحين تسليم الدولة إلى سلطة مدنية منتخبة.



وأضاف خلال كلمته اليوم، أن الدولة تخطو خطواتها نحو دولة جديدة تنعم بالحرية والسلام، ولكن بعض القوى السياسية حرضت على العنف والفوضى دون مراعاة للآثار الاقتصادية والسياسية والاجتماعية.



سبق وأفادت وزارة الإعلام السودانية، بأن رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، نُقل إلى مكان مجهول بعد رفضه إصدار بيان يدعم الانقلاب العسكري الجاري، مضيفة أن أعضاء في مجلس السيادة الانتقالي من المكون المدني وعددا من وزراء الحكومة الانتقالية قد اعتقلوا.



وكانت الوزارة قالت في وقت سابق الاثنين إن القوات العسكرية المشتركة التي تحتجز حمدوك قيد الإقامة الجبرية تضغط عليه لإصدار بيان مؤيد، واستشهدت بدعوة حمدوك الشعب السوداني إلى مقاومة محاولة الانقلاب بالطرق السلمية و"الدفاع عن ثورتهم".