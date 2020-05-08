صرح مصدر عسكري ميداني يمني اليوم الاثنين باندلاع مواجهات بين قوات الجيش اليمني وعناصر مليشيا الحوثي المدعومة من إيران غرب مدينة تعز أسفرت عن مقتل 8 من عناصر مليشيا الحوثي وإصابة 12 اخرين.

وقال المصدر - في تصريح له اليوم الاثنين، وفقا لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) - إن المواجهات الدائرة منذ ساعات فجر اليوم في الربيعي ووادي حذران بمديرية التعزية وجبهة العنين بمديرية جبل جبشي أسفرت عن مقتل 8 من عناصر المليشيات وإصابة 12 أخرين، مضيفا أن المواجهات استخدم فيها الأسلحة الثقيلة والمتوسطة ونتج عنها خسائر كبيرة في الأليات والمعدات العسكرية للمليشيات الحوثية ولاتزال المواجهات مستمرة".

وفي سياق متصل، قصفت القوات المشتركة، مواقع وتجمعات للمليشيات في منطقة البرح غرب المدينة بالأسلحة الثقيلة، وكبدت المليشيات خسائر كبيرة في الأرواح والمعدات.