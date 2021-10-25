الرئيس السيسي يستعرض حرس الشرف في حفل تخرج دفعات جديدة لطلاب الكليات العسكرية

استعرض الرئيس عبد الفتاح السيسي، عقب وصوله إلى مقر الكلية الحربية، حرس الشرف، قبل بدء فعاليات حفل تخرج دفعات جديدة لطلاب الكليات العسكرية.

وعزفت فرق الموسيقى العسكرية، السلام الوطني.

ويشهد الرئيس السيسي، اليوم الاثنين، حفل تخرج دفعات جديدة لطلاب الكليات العسكرية، مجمعة في مقر الكلية الحربية، بحضور رئيسي مجلس النواب والشيوخ، والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وعدد من الوزراء وكبار رجال الدولة.

ويتضمن الاحتفال عرضا عسكريا يظهر المهارات التي اكتسبها الخريجون خلال سنوات الدراسة.

كما يمنح الرئيس السيسي أوائل خريجي الكليات العسكرية والمعهد الفني للقوات المسلحة أنواط الواجب.