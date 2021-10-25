محافظ الغربية يتابع سير العمل بمنظومة المتغيرات المكانية

تابع الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، مساء اليوم الإثنين، عمل منظومة المتغيرات المكانية خلال اجتماع، بحضور الدكتور أحمد عطا نائب المحافظ، واللواء دكتور حسين الجندي السكرتير العام للمحافظة، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، العاملين بالمتغيرات المكانية ومدير إدارة المتغيرات المكانية بالديوان العام للمحافظة.

واستعرض رحمي، خلال اجتماعه، كافة التحديات التي تواجه العاملين بالمنظومة بالمحافظة، موجهاً بتقديم الدعم الكامل غير المشروط لهم لضمان إنجاز كافة الأعمال وعلى رأسها زيادة عدد الكوادر المدربة لتغطية أكبر قدر من المساحات التي يتم رصدها، وتوفير خدمة إنترنت سريعة لتحقيق سرعة الربط بين المركز الرئيسي وبين مراكز ومدن وأحياء المحافظة، إلى جانب توفير وسائل نقل خاصة بالعاملين بالوحدة للحيلولة دون تعطل الأعمال، تنفيذاً لتعليمات دولة رئيس الوزراء بإزالة كافة العقبات وتيسير عمل المنظومة.

وأكد اهتمام القيادة السياسية بمنظومة المتغيرات المكانية، التي تعد واحدة من أهم تطبيقات المشروع القومي للبنية المعلوماتية للدولة المصرية، والذي أطلقه رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي للحفاظ على موارد الدولة وثرواتها وتحسين جودة بنيتها الأساسية، إلى جانب الحد من العشوائية في التخطيط العام والارتقاء بالمظهر العمراني للدولة، حيث تتم آلية العمل بها من خلال ربط المحافظة بالمساحة العسكرية ووزارة التخطيط بهدف متابعة التمدد العمراني وضمان تطابق التقارير والبيانات.