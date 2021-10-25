أردوغان: سنواصل الرد على إساءة السفراء طالما لم يقروا بخطئهم

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أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، أن بلاده ستواصل الرد بالشكل المناسب على السفراء الذين يتجاوزون حدودهم طالما لم يقروا بخطئهم.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي، عقب ترؤسه اجتماعا للحكومة في المجمع الرئاسي بأنقرة، حسبما أفادت وكالة الأناضول التركية للأنباء.

وتطرق الرئيس أردوغان إلى مسألة تدخل سفراء 10 دول بينها الولايات المتحدة وفرنسا وألمانيا، في قضية رجل الأعمال عثمان كافالا المحبوس بتهمة التورط في محاولة الانقلاب الفاشلة عام 2016.

وشدد أردوغان أن تدخل السفراء بواقعة كافالا "يعد إساءة كبيرة لقضاتنا ومدعينا العامين ومحامينا وكافة أعضاء جهازنا القضائي".

وقال أردوغان بخصوص بيان السفراء الـ10: "هذا البيان لم يستهدف أي شخص أو موضوع بحد ذاته، بل استهدف بشكل مباشر النظام القضائي وسيادة بلادنا".

وأضاف الرئيس التركي: "لا يمكننا أن نتسامح مع تدخل مجموعة من السفراء في نظامنا القضائي الذي لا تستطيع حتى أجهزتنا التشريعية والتنفيذية التدخل فيه بموجب الدستور".

ولفت أردوغان إلى أن السفارات العشرة أصدرت اليوم بيانا جديدا يعد بمثابة تراجع عن الافتراءات تجاه تركيا وقضائها.

وغردت السفارة الأمريكية في أنقرة اليوم، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بجملة واحدة يبدو أنها نزعت فتيل الخلاف الدبلوماسي.

وقالت التغريدة :" ردا على أسئلة تتعلق ببيان 18 أكتوبر، تشير الولايات المتحدة إلى أنها تحافظ على الالتزام بالمادة 41 من اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية".

كما نشرت كندا ونيوزيلندا وهولندا نفس البيان تقريبا. وأعادت ألمانيا وفرنسا نشر تغريدة السفارة الأمريكية.

وتنص المادة 41 على أنه لا ينبغي للدبلوماسيين العاملين في البلدان الأجنبية التدخل في الشؤون الداخلية للدولة التي يتواجدون فيها.