رئيس حقوق الإنسان بالنواب: إلغاء الطوارئ كانت من أهم مطالب الثوار الشرفاء في 2011

رضوان عن انتقادات ملف حقوق الإنسان في مصر: لسنا مطالبين باستقبال وجبات معلبة مصدرة من الخارج



قال طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، إن صدور الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان يوم 11 سبتمبر 2021 بداية انطلاق سلسلة من القرارات، مستشهدًا بقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم الاثنين، إلغاء مد حالة الطوارئ.



وأضاف رضوان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «TeN»، مساء الاثنين، أن قرار إلغاء مد حالة الطوارئ تستتبعه عدة قرارات وأخبارًا إيجابية بشكل غير متخيل، مشيرًا إلى أن القرار يحتفل بالشهداء المصريين الذين ضحوا بحياتهم من أجل الوطن سواء جيش أو شرطة أو مدنيين.



وأوضح أن «قرار إلغاء الطوارئ لم يكن نابعًا من السبع سنوات الماضية، ولكنه قرار دام لمدة تزيد عن 80 عامًا»، متابعًا: «اليوم تتويج لثروتي يناير ويونيو وخاصة أن إلغاء الطوارئ كانت من أهم مطالب الثوار الشرفاء في 2011».



وأشار رئيس حقوق الإنسان بالنواب، إلى أن القرار رسالة للداخل والخارج وإعلان لفوز مصر وقضائها على الإرهاب في شتى ربوعه، مؤكدًا أن الدولة أكثر معرفة ودراية بالملفات التي تمس حقوق الإنسان فيها.



وتابع عن انتقادات ملف حقوق الإنسان في مصر: «لسنا مطالبين باستقبال وجبات معلبة مصدرة من الخارج، تلك الانتقادات ليست مبنية على دراية بالتحديات التي تواجه الإنسان المصري».



وذكر أن حقوق الإنسان تشمل الحق في حياة كريمة ورعاية صحية وخدمات مرفقية وشبكات طرق وفرص ومجالات للتوظيف، معلقًا: «لا يجب أن نختزل حقوق الإنسان في ممارسة الحياة السياسية وحق التظاهر فقط، وفقًا لما يصدر لنا عبر وسائل الإعلام الغربية».









وأعلن الرئيس عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم الاثنين، إلغاء حالة الطوارئ على مستوى الجمهورية، قائلا: «يسعدني أن نتشارك معاً تلك اللحظة التي طالما سعينا لها بالكفاح والعمل الجاد، فقد باتت مصر... بفضل شعبها العظيم ورجالها الأوفياء، واحة للأمن والاستقرار في المنطقة».



وأضاف: «ومن هنا فقد قررت، ولأول مرة منذ سنوات، إلغاء مد حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد. هذا القرار الذي كان الشعب المصري هو صانعه الحقيقي علي مدار السنوات الماضية بمشاركته الصادقة المخلصة في كافة جهود التنمية والبناء».