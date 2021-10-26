فيوتشر يكشف حجم إصابة سعد سمير بعد مواجهة فاركو

كشف محمد عبدالكريم، المدرب العام لنادي فيوتشر، حجم إصابة سعد سمير قائد الفريق، أثناء مباراة فاركو التي أقيمت ضمن حسابات الجولة الأولى للدوري.

وقال محمد عبد الكريم في تصريحات تلفزيونية لقناة "النهار": «حالة سعد سمير مطمئنة للغاية، والإصابة عبارة عن جرح فوق الحاجب وهي منطقة حساسة».

وأضاف: «تم الإطمئنان على حالة سعد سمير بعد خضوعه لآشعة وسيغادر المستشفى اليوم لكن من الصعب أن يشارك في المران غدا بعدما تم عمل خياطة من 10 إلى 12 غرزة».

وأكمل: «سعد سمير هو قائد فيوتشر ولا يريد الابتعاد عن تدريبات الفريق، لكنه سيكون معنا بداية من بعد الغد».

وكان سعد سمير قد تعرض لإصابة قوية أثناء مباراة فاركو والتي انتهت لصالح فريقه بهدف دون رد، في اللقاء الذي اقيم على ستاد السلام، ضمن منافسات الجولة الأولى للدوري.

وغادر مدافع الأهلي المباراة بعد تعرضه لإصابة قوية بجرح في الوجه، ليغادر ملعب السلام متجها إلى المستشفى.