إحباط ترويح 38 ألف من عقار الكبتاجون فى بولاق

ضبطت الأجهزة الأمنية في القاهرة، اليوم الاثنين، شخصين بحوزتهما 38 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر قبل ترويجها على عملائهما في بولاق أبو العلا، وأمر اللواء أشرف الجندى مدير أمن القاهرة، إحالتهما للنيابة التى تولت التحقيق.

وتلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، إخطارا بضبط شخصين فى أثناء تواجدهما مستقلين سيارة قيادة أحدهما "مستأجرة"، وبحوزتهما كمية من مخدر الآيس ومبالغ مالية عملات "محلية -أجنبية" و3 هواتف محمولة، واعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالى حصيلة تجارتهما غير المشروعة، والسيارة لتسهيل تنقلاتهما، والهواتف المحمولة للتواصل مع عملائهما.

كما أضافا بأن مصدر تحصلهما على المواد المخدرة من أحد الأشخاص مقيم بمحافظة الدقهلية، وتمكنت قوات الأمن من ضبطه وبرفقته أحد الأشخاص مقيم بدائرة مركز شرطة طنطا ثان بالغربية، وبحوزتهما 38 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر، وعملات أجنبية مقلدة، و6 كارنيهات منسوب صدورها لإحدى الجهات الحكومية باسم أحدهما.