 وزارة الإعلام السودانية: اقتحام مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان واحتجاز بعض العاملين - بوابة الشروق
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وزارة الإعلام السودانية: اقتحام مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان واحتجاز بعض العاملين


نشر في: الإثنين 25 أكتوبر 2021 - 9:23 ص | آخر تحديث: الإثنين 25 أكتوبر 2021 - 9:23 ص

قالت وزارة الثقافة والإعلام السودان، إن "قوات عسكرية مشتركة اقتحمت مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان".

وأشارت الوزارة، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، صباح اليوم الاثنين، إلى احتجاز عدد من العاملين.


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