وزارة الإعلام السودانية: اقتحام مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان واحتجاز بعض العاملين

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت وزارة الثقافة والإعلام السودان، إن "قوات عسكرية مشتركة اقتحمت مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان".

وأشارت الوزارة، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، صباح اليوم الاثنين، إلى احتجاز عدد من العاملين.