وزارة الإعلام السودانية: اقتحام مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان واحتجاز بعض العاملين

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قالت وزارة الثقافة والإعلام السودان، إن "قوات عسكرية مشتركة اقتحمت مقر الإذاعة والتلفزيون في أم درمان".
وأشارت الوزارة، عبر صفحتها بموقع "فيسبوك"، صباح اليوم الاثنين، إلى احتجاز عدد من العاملين.