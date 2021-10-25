 مودرنا: لقاح كورونا للأطفال يظهر نتائج قوية - بوابة الشروق
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مودرنا: لقاح كورونا للأطفال يظهر نتائج قوية

لافتة شركة مودرنا على مقر الشركة في كمبردج بولاية ماساتشوستس الأمريكية يوم 18 مايو 2020. تصوير: بريان سنايدر - رويترز.
لافتة شركة مودرنا على مقر الشركة في كمبردج بولاية ماساتشوستس الأمريكية يوم 18 مايو 2020. تصوير: بريان سنايدر - رويترز.
د ب أ
نشر في: الإثنين 25 أكتوبر 2021 - 8:54 م | آخر تحديث: الإثنين 25 أكتوبر 2021 - 8:54 م

ذكرت شركة مودرنا للأدوية أن لقاحها المضاد لكوفيد-19 أظهر استجابة مناعية قوية في الأطفال الصغار في مرحلة أخيرة من التجارب السريرية، ما يمهد الطريق لعرضه على الجهات التنظيمية لإقرار استخدامه بالنسبة للأطفال في الفئة العمرية من 6 إلى ما دون 12 عاما.   

وقالت موردنا ومقرها مدينة كامبريدج بولاية ماساتشوستس الأمريكية في بيان اليوم الإثنين إن تحليلا مؤقتا أظهر استجابة وقائية من الأجسام المضادة، بحسب ما نقلته وكالة بلومبرج للأنباء.

تلقى المشاركون جرعتين بمقدار 50 ميكروجرام –وهي نصف الجرعة التي أعطيت في البداية للبالغين – بفارق 28 يوما بين الجرعتين .

ويهدف مسؤولو الصحة إلى تطعيم الأطفال الصغار قبل موسم العطلات عندما يمكن أن يتسبب السفر والأنشطة الداخلية في زيادة خطر الإصابة. وفيما جرى تطعيم المزيد من البالغين، يشكل الأطفال الآن نسبة أكبر من إصابات كورونا في الولايات المتحدة وسط انتشار السلالة المتحورة دلتا.

تعتزم مودرنا تقديم هذه البيانات إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية ووكالة الأدوية الأوروبية وغيرها من الجهات التنظيمية العالمية قريبا.

وتعتزم مودرنا تقديم بيانات تلك الدراسة للمراجعة من جانب النظراء.


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