نائب وزير خارجية أوزبكستان: مصر حققت إنجازات كثيرة تحت قيادة الرئيس السيسي

قال نائب وزير خارجية أوزبكستان، فرقة صديقوف، إن هناك أوجه تشابه بين مصر التي حققت كثير من الإنجازات تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبين أوزبكستان التي تسعي نحو الانفتاح وتتبني إصلاحات اقتصادية وسياسية.

وأشار صديقوف، في لقائه مع الوفد الصحفي المصري الذي شارك في تغطية الانتخابات في أوزبكستان، إلى أن مصر دولة ديمقراطية وتعتبرها أوزبكستان سوقا جذابة لها، وأنها تسعى إلى تعاون شامل معها، مؤكدا أهمية زيارة الرئيس السيسي لطشقند في عام 2018 والتي شهدت التوقيع على خارطة طريق شاملة لدعم التعاون الثنائي في مجالات عديدة.

وأضاف: "هناك حوارا سياسيا مع مصر، وتعاونا مثمرا في إطار المنظمات الدولية المشتركة من بينها الأمم المتحدة، ونتعاون سويا في إطار منظمة التعاون الإسلامي"، مشيرا إلى أن مصر تعد واحدة من أهم الشركاء في المنطقة ونتقاسم نفس الآراء حول القضايا خلال السنوات الماضية".

وأعرب عن اعتقاده بأن "العلاقات السياسية لا ترقى لمستوي التبادل التجاري ونعتبرها غير مرضية و لا تعكس إمكانيات كلا البلدين"، لافتا إلى "إقامة 12 مشروعا استثماريا في أوزبكستان، ونجحنا في فتح قنوات اتصال مع القطاع الخاص في مصر، وأن مصر تعد أحد المقاصد السياحية الممتازة للسائحين الأوزبك بينما هناك إمكانيات للسياحة في أوزبكستان خاصة في مدن مثل سمرقند وبخاري التي تعد أحد مراكز الحضارة الإسلامية".

وقال نائب وزير خارجية أوزبكستان إن "هناك رغبة في أوزبكستان للسعي نحو دعم التعاون مع مصر خاصة الجامعات المصرية، وجامعة الأزهر على وجه الخصوص"، مضيفا "نريد التوسع في التعاون مع الجامعات المصرية خاصة كليات الصيدلة".

وتابع أن "أوزبكستان الجديدة تسعى إلى تعزيز العلاقات مع العالم الإسلامي وأن التعاون الاقتصادي والتجاري في الخمس السنوات الماضية أصبح أكثر نشاطا"، معربا عن سعادته بزيادة الاستثمارات من دول الشرق الأوسط حيث استثمرت السعودية أكثر من ملياري دولار.